Bultei non registra più casi di coronavirus: secondo l’ultima comunicazione del sindaco Daniele Arca, sono stati dichiarati guariti gli ultimi cittadini che erano ancora positivi al Covid-19.

“Una belle notizia per la nostra comunità – ha dichiarato il primo cittadino -. Continuiamo comunque a tenere alta la guardia e a rispettare le regole”. Il paese del Goceano, a fine marzo, era entrato anche in zona rossa per via di un picco di contagi che è arrivato anche a 75.

Buone notizie anche da Tissi, dove sono scesi da 13 a quattro il numero delle persone contagiate dal Covid-19. “Auguro alle persone ancora positive una pronta guarigione – ha sottolineato il sindaco, Gian Maria Budroni -. Il mio appello è sempre quello di restare attenti e rispettare le regole”.

In controtendenza Ittiri: i casi, nel giro di una settimana: solo saliti da nove a dieci, mentre resta sempre una persona in quarantena.

Antonio Caria

