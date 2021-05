Salgono ancora i casi di coronavirus a Sennori. Secondo l’ultima comunicazione del sindaco Nicola Sassu, sono saliti a 76 i cittadini positivi, mentre sono 75 quelli in quarantena. Nel paese della Romangia è in corso un monitoraggio della popolazione, in modo particolare quella legata al mondo della scuola.

A Viddalba sono invece cinque le persone contagiate, di cui una ricoverata in ospedale. Sette quelle in quarantena. “Considerato che la comunicazione con l’Ats non è immediata – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Andrea Oggiano – chiedo la massima collaborazione attiva da parte di tutti nel comunicare al sindaco e al medico di base eventuali condizioni o sintomi di positività al Covid-19, al fine di permettere l’informazione alla popolazione, garantire un supporto attivo ed avere un quadro chiaro dell’evoluzione dei casi. La situazione è attentamente seguita da parte nostra, con stretta osservanza delle norme anti Covid-19”.

Ad Alà dei Sardi sono 36 le persone che lottano contro il virus ma, rimarcano dal comune, “la maggior parte è ormai in via di miglioramento definitivo”. Migliora la situazione ad Aggius dove sono scesi a cinque i casi di coronavirus. Nessun cittadino è in quarantena.

