Un incidente stradale si è verificato nella notte, intorno alle 2, lungo la 131 all’altezza della Motorizzazione, allo svincolo per Caniga, a Sassari. Un’auto è finita sul guardrail dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sassari che per rimuovere la macchina hanno dovuto tagliare il guardrail. A bordo della vettura si trovavano quattro giovani, due dei quali sono stati soccorsi dall’ambulanza e accompagnati in ospedale per accertamenti.

Presenti, inoltre, le forze dell’ordine per accertare la dinamica di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

