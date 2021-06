C'è preoccupazione a Osilo, centro a pochi chilometri di distanza da Sassari, per quanto riguarda la situazione sanitaria legata al coronavirus.

Secondo l'ultimo bollettino reso noto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Ligios, è salito a dieci il numero delle persone contagiate dal Covid-19.

"Sul fronte Covid-19, rispetto all'analisi eseguita ieri, nel nostro paese la situazione risulta peggiorata - ha dichiarato il primo cittadino -. Sono costantemente in contatto con l'Ats Sardegna e con le altre autorità competenti, valuterà come agire anche sulla base dei risultati relativi ai tamponi effettuati oggi".

Rispetto all'ultimo aggiornamento, sono tre i nuovi contagiati.

Giovanni Ligios chiede comunque il massimo rispetto delle regole e di continuare a tenere alta la guardia.

"Nel frattempo - queste ancora le sue parole - nessuno dimentichi che i comportamenti irresponsabili mettono a rischio la salute di tutti".

© Riproduzione riservata