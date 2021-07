C'è preoccupazione a Usini per l'aumento dei contagi da coronavirus. Sono 10 le persone colpite dal Covid-19, ma quello che più preoccupa è che si tratta della variante Delta.

Il sindaco Antonio Brundu ha chiesto cautela, in modo particolare ai giovani, introducendo anche due restrizioni: stop alla musica all'aperto e stop alla vendita di alcolici dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Ma come era stato preannunciato nei giorni scorsi, è stata fissata una giornata di screening con tampone molecolare che si terrà domani 8 luglio alle 20.00, nei locali del vecchio comune.

“È importantissimo fare questo per provare in tutti i modi ad arginare il contagio e riprendere quanto prima la nostra normalità – ha dichiarato il primo cittadino -. L'invito è rivolto a tutta la popolazione, in particolare ai giovani e giovanissimi, a coloro che hanno il sospetto di aver avuto contatti con persone positive ed è fondamentale per vincere questa battaglia”.

Poi un nuovo appello: “I contagi dovrebbero essere circoscritti, ecco perché ancora non sto rafforzando le misure già prese. Bisogna rispettare le regole e cercare di capire che è nelle nostre mani l'evoluzione di questa situazione. Più stiamo protetti e più lo evitiamo. Chiedo massima tranquillità perchè tutti i contagiati sono sotto controllo. Al momento non voglio parlare di allarme”.

© Riproduzione riservata