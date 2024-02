Operatori dell’accoglienza a confronto con i candidati del territorio sul tema del turismo, la prima industria della città di Alghero. Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, presieduto da Bianca Bradi, ha lanciato l’invito per un incontro con i candidati in vista delle elezioni regionali. L’appuntamento è per il 22 febbraio alle 17 nella sala polivalente della Domenico Manca S.p.A. - Oleificio San Giuliano in regione San Giuliano, via Carrabuffas. Un confronto aperto con i rappresentanti della filiera turistica, per conoscere idee e programmi legati, in particolare, al futuro dell’aeroporto Riviera del Corallo e alla continuità territoriale, poi alle linee strategiche e alla pianificazione del settore turistico e, non ultimo, alle iniziative per il prolungamento della stagione turistica, la destagionalizzazione di cui si parla da sempre.

«L'incontro è aperto a tutti i candidati del territorio di Alghero, con un massimo di due candidati per lista a supporto di ogni candidato a Presidente della Regione Sardegna», fa sapere la presidente del Consorzio, Bianca Bradi.

Le adesioni al confronto dovranno essere comunicate via mail alla segreteria del consorzio segreteria@visit-alghero.com entro le ore 15 del 19 febbraio.

