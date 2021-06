Una bambina sassarese di cinque mesi è in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte nell’ospedale Gaslini di Genova.

Un principio di soffocamento provocato da un sacchetto di plastica che le ha cinto la testa fino a impedirle di respirare.

La madre l’ha trovata riversa nel suo lettino con la busta che le avvolgeva la testa. Ha subito provato a rianimarla, poi ha allertato i soccorsi.

La piccola, di origine rom, prima è stata portata al pronto soccorso pediatrico dell’Aou di Sassari.

E’ arrivata in condizioni gravissime: fredda, battito assente, praticamente morta. I sanitari hanno impiegato 12 minuti per rianimarla. Poi è stato attivato il volo a bordo del quale è stata trasferita a Genova.

Le sue condizioni sono “gravi ma stabili”, e resta ricoverata in Rianimazione, fa sapere l’ospedale pediatrico Gaslini. L’incidente risale a diverso tempo fa, ma solo oggi è venuto alla luce. La bimba è ricoverata da due settimane.

LE INDAGINI – Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta, il cui titolare è il sostituto procuratore Paolo Piras. I genitori della bimba risultano indagati.

La famiglia vive nel campo nomadi di Piandanna, alla periferia di Sassari. Stando alla versione della mamma, la bimba dormiva mentre lei stava cambiando il vestito a un altro dei suoi quattro figli.

I carabinieri del Nas stanno indagando per ricostruire le fasi dei soccorsi e capire come si sia verificato l’incidente. Tra le ipotesi c’è quella che un altro fratellino per gioco abbia infilato il sacchetto sulla testa della bimba.

Della vicenda si occupa anche la Procura minorile, la procuratrice Luisella Fenu ha chiesto al presidente del Tribunale dei minorenni la sospensione immediata della responsabilità genitoriale di padre e madre.

(Unioneonline/L)

