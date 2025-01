Si è concluso il progetto "Essere Comunità Educante", promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Florinas, un percorso che in questi mesi li ha visti camminare insieme, condividendo riflessioni, esperienze e valori con l’obiettivo di creare una rete più forte attorno ai ragazzi. Una rete di persone pronte a sostenersi, crescere e continuare a lavorare insieme per il bene dei giovani. In questi mesi, genitori, educatori, insegnanti e membri della comunità si sono confrontati su temi fondamentali, costruendo relazioni basate sul dialogo e sul rispetto reciproco. Hanno scoperto quanto il confronto possa trasformare un gruppo di persone in una vera comunità, capace di mettere al centro il benessere e il futuro delle nuove generazioni. L’iniziativa svolta in collaborazione con il Plus Anglona-Coros-Figulinas, e realizzato grazie al lavoro dell’associazione Andala Noa e da Akròasis APS, ha visto la collaborazione alla buona riuscita del.progetto la biblioteca comunale di Florinas e la Consulta Giovanile. Il progetto è stato coordinato dalla pedagogista e progettista sociale Monia Satta, che ha curato il programma nei suoi contenuti pedagogici e coordinato i diversi incontri con gli esperti delle tematiche affrontate.

