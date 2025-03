Giornata di festa per la comunità di Torralba, in provincia di Sassari: Giuseppina Demontis festeggia i suoi 100 anni. A nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini torralbesi, il sindaco Pier Paolo Mulas e la giunta comunale hanno fatto visita a zia Peppina per porgerle gli auguri più affettuosi di buon compleanno e festeggiare insieme con la sua famiglia il momento straordinario della sua vita.

«Compiere cento anni vuol dire avere vissuto tutti i cambiamenti storici, sociali e culturali del nostro Paese», ha detto il primo cittadino «significa anche diventare custodi della memoria storica e delle radici i cui sani principi ci permettono di essere la società di oggi, e che ci auguriamo siano i sani principi per una buona società del domani».

Per il sindaco è un momento di orgoglio «aver potuto celebrare questa giornata in compagnia di zia Peppina e dei suoi cari e non possiamo che augurarle ancora tanti giorni felici, circondata dall’amore dei familiari che costantemente si prendono cura di lei».

