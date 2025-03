Grazie ai finanziamenti del “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”, ottenuti dall’Unione dei Comuni del Coros, arrivano, su due linee di intervento diverse, un totale di 1 milione e 200 mila euro che serviranno per realizzare interventi su opere infrastrutturali nei comuni di Ittiri e Ploaghe e progetti di riqualificazione urbana.

Interventi destinati esclusivamente, come da bando, ai comuni montani, tra i quali ricadono Ittiri e Ploaghe, ma che avranno ricadute importanti in termini occupazionali, di miglioramento della qualità della vita e dell’offerta di servizi al cittadino nell’intero territorio del Coros.

Nello specifico con la linea 1, la parte più corposa del finanziamento che ammonta a 1 milione di euro, si procederà alla realizzazione di un polo integrato dedicato allo sport, al benessere,alla socialità e allo svago, con due interventi mirati, che ben si sposano con le azioni di intervento della Programmazione territoriale ( altro asse prioritario della strategia si sviluppo regionale ).

A Ittiri si potrà finalmente procedere con la copertura del Palazzetto dello Sport polivalente che ad oggi accoglie assiduamente 20 atleti di calcetto maschile, 20 atleti di calcetto femminile, 123 atleti di basket, 34 allievi di karate e tennisti.

«Un risultato importante- spiega il sindaco Antonio Sau- che permetterà oltre alla migliore efficienza energetica della struttura, di intervenire sulla copertura, di recente costruzione, che ha manifestato fin da subito problemi di infiltrazioni di acque meteoriche, compromettendo importanti manifestazioni sportive».

A Ploaghe invece si procederà con la manutenzione straordinaria della piscina comunale mediante la sostituzione della copertura e la sistemazione degli spazi esterni. I lavori si integreranno non solo col vecchio bando Fosmit 2022 ma con un altro finanziamento in fase di appalto per la sistemazione della vasca e degli impianti, con l’obiettivo di rendere la struttura disponibile nell’intera area del Coros e dell’Anglona. In parallelo alle due macro azioni sopradescritte, potrebbero essere attivate convenzioni e collaborazioni con i due centri sanitari di San Giovanni Battista a Ploaghe e l’Ospedale Alivesi di Ittiri e altre azioni strategiche come l’utilizzo di due mezzi di trasporto già in possesso dell’Unione che consentiranno e faciliteranno lo spostamento dei cittadini verso i due poli, l’attivazione di campi estivi in collaborazione con associazioni sportive e l’attivazione di progetti tematici specifici.

Con la linea n2 invece partiranno due interventi nei centri storici dei due paesi attraverso la realizzazione di un percorso di scoperta dei portali in trachite a Ittiri e la creazione della via dei mosaici a Ploaghe.

Soddisfatto il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu: «Aver ottenuto il finanziamento in entrambe le misure dimostra l'ottima capacità sinergica e di programmazione fra i comuni e l'unione del Coros. Ora attendiamo la firma della convenzione per poter attivare questi progetti dall'alto valore sociale e culturale».

