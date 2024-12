La commissione consiliare? «Una occasione straordinaria di confronto su temi di grande rilevanza per la comunità e i tre commissari di maggioranza che non erano presenti, sono dovuti andare via per problemi lavorativi».

Il presidente della Commissione Cultura, Servizi Sociali, Sport e Grandi eventi, Marco Colledanchise, giustifica l’assenza dei consiglieri di maggioranza nell’ultima seduta dedicata al turismo e alle società sportive. «Nella prima parte dei lavori, abbiamo avuto il piacere di analizzare i dati presentati dal dottor Vanni Martinez e dall’assessora Ornella Piras. Il loro eccellente contributo ha permesso di esaminare i flussi turistici del primo trimestre 2024, comparandoli agli anni precedenti, e di affrontare il tema della prevenzione dell’illegalità nel settore ricettivo, con particolare attenzione alle case vacanza. Un ringraziamento sentito a entrambi per il lavoro di straordinaria qualità svolto», dice Colledanchise. «Nella seconda parte, abbiamo dato voce alle società di rugby che hanno risposto al nostro invito. Ogni intervento è stato ascoltato con attenzione, e grazie alla collaborazione dell’architetto Giuliano Cosseddu e del dott. Maurizio Loriga dell’Ufficio Sport, siamo stati in grado di fornire risposte puntuali e approfondite sia ai commissari che alle società. Vorrei chiarire un punto riguardante l’assenza di tre commissari di maggioranza durante questa seconda parte. A causa del protrarsi della commissione oltre il tempo previsto, alcuni commissari hanno dovuto lasciare i lavori per impegni lavorativi precedentemente comunicati. Proprio per questo, prima dell’inizio della seconda parte, abbiamo fatto una brevissima riunione di maggioranza, durante la quale alcuni consiglieri hanno comunicato con trasparenza la necessità di assentarsi, scusandosi e chiedendo se fosse garantito il numero legale», ha raccontato il presidente.

«Dopo aver verificato che il numero legale fosse presente, ho deciso di proseguire regolarmente i lavori, dimostrando che l’efficacia e la continuità della commissione restano sempre al centro delle nostre priorità.

In risposta alle critiche mosse nei confronti dell’assessore Daga per la sua assenza, tengo a precisare che l’assessore non è stato convocato per questa seduta. La natura conoscitiva della commissione e la presenza dei funzionari competenti, perfettamente aggiornati sui temi trattati, rendevano la sua partecipazione non necessaria. È importante sottolineare che, in un momento in cui la Giunta lavora instancabilmente per la comunità, è fondamentale ottimizzare il tempo di tutti», chiude il presidente.

