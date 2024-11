Un corso per conduttori di cani finalizzato ad acquisire il “Patentino base” e il “Patentino obbligatorio”, quest’ultimo per i cani cosiddetti a rischio. La Asl di Sassari, Sc Randagismo, ha organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Porto Torres il percorso formativo nelle giornate del 25 e 26 novembre, dalle 15 alle 18, presso la sala Filippo Canu.

Il corso è rivolto ai residenti che vogliano approfondire le tematiche sulla gestione di un cane, anche al fine di acquisire consapevolezza sull’impegno che comporta prendersi cura di un amico a quattro zampe. L’iniziativa è gratuita, a esclusione dei proprietari di cani morsicatori per i quali occorre vedare una quota di 150 euro alla Asl. Il responsabile scientifico del progetto è Andrea Sarria, medico veterinario Asl Sassari, direttore Randagismo anagrafe animali da compagnia Nord Sardegna.

I corsi saranno tenuti dai medici veterinari della Asl di Sassari Gabriele Rossi, Giuliana Pitzianti, Federico Saiu e dai medici veterinari dell’Uniss Sassari Raffaella Cocco. Il patentino base è rilasciato a chi avrà frequentato almeno 80% delle lezioni e superata la prova di apprendimento, mente quello obbligatorio è riservato ai proprietari e detentori di cani classificati a rischio elevato per l’incolumità pubblica.

