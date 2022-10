Pauroso incidente al tramonto nei pressi di Codrongianos, al bivio della zona industriale, in località La Rimessa.

Si sono scontrate, per cause che rimangono da accertare, due autovetture. Per fortuna tutti gli occupanti sono rimasti illesi.

Una squadra dei vigili del fuoco di Sassari ha provveduto a mettere in sicurezza le due vetture coinvolte nell'incidente. Sul posto presenti anche un'autoambulanza del 118 e una pattuglia di polizia per le attività di competenza.



