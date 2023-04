A un anno e mezzo dalla sua elezione a primo cittadino di Codrongianos, Cristian Budroni ha voluto fare un primo bilancio del lavoro sino a questo momento portato avanti dalla sua amministrazione, con tutta una serie di lavori pubblici che sono in cantiere.

«Alcuni lavori sono già partiti, altri partiranno a breve, altri ancora necessitano di tempo per concludere l’iter amministrativo, qualcos’altro bolle in pentola e si spera arrivi a breve – ha dichiarato il primo cittadino -. A volte le parole non bastano, ma i numeri non mentono. In un anno e mezzo, tra finanziamenti ottenuti e fondi di bilancio, investimenti per circa 6 milioni di euro. E, come avevamo promesso, non interventi fini a se stessi, ma fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio».

Gli interventi riguardano la messa a norma e la riqualificazione del Ce. Do. C per 140mila euro, l’ampliamento del cimitero comunale per 230mila euro, la riqualificazione energetica del centro congressi di Saccargia per 100mila euro, il secondo lotto dei lavori nel parco “Sas Mendulas” per 235mila euro, l’adeguamento della palestra comunale per 288mila euro, la riqualificazione degli edifici scolastici per 860mila euro, l’efficientamento degli edifici di edilizia residenziale pubblica per 1 milione 250mila euro, la messa a norma e la riqualificazione del centro diurno per 350mila euro.

Inoltre 80mila euro a testa per il recupero dell’ex Chiesa del Rosario, la riqualificazione del centro sociale e per la messa in sicurezza del canile comunale, 50mila euro per l’illuminazione pubblica del centro storico, 250mila euro per la pavimentazione del centro storico e 400mila euro per gli asfalti nel centro storico.

In programma anche gli interventi sulla strada di Saccargia e sulla Piazza Giovanni Paolo II, finanziati nella precedente legislatura.

