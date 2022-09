Nascondeva in casa cocaina ed eroina, oltre a un ingente quantitativo di metadone.

È quanto hanno scoperto i poliziotti della questura di Sassari nell’abitazione di un giovane.

Rinvenuti, nel dettaglio, 42,79 grammi lordi di cocaina e 2,58 grammi lordi di eroina, e ancora 16mila euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e tutto l’occorrente necessario per il confezionamento delle dosi di stupefacente (tra cui bilancini di precisione, ritagli di cellophane, elastici e cucchiaini), oltre ad alcuni coltelli e una carta prepagata.

Gli agenti hanno arrestato l’uomo per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente; riaccompagnato alla propria abitazione è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

