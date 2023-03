Il Comune di Stintino ha conferito una solenne benemerenza ad Agostino Diana, stintinese di 92 anni, in riconoscimento della sua straordinaria dedizione e impegno civile all'interno delle principali realtà associative della comunità.

Diana ha ricoperto con onore e merito per lunghi anni la carica di presidente della Cooperativa Pescatori, di presidente della Confraternita Madonna della Difesa e ha svolto il ruolo prestigioso di "Rais" nella Tonnara di Stintino.

La cerimonia si è tenuta in occasione della seduta del consiglio comunale, durante la quale il sindaco Rita Vallebella, a nome dell’assemblea civica e di tutta la comunità stintinese, ha consegnato a Diana una targa-ricordo come simbolo di riconoscenza e gratitudine per essere stato esempio dei sani valori di laboriosità e solidarietà.

Nel corso della sua vita, Agostino Diana è stato un punto di riferimento per la comunità stintinese, grazie alla serietà, all'equilibrio e alla costanza manifestate in tutti gli importanti incarichi svolti nelle associazioni solidaristiche e nel suo lavoro di uomo di mare, culminato con il prestigioso ruolo di ultimo "Rais" della Tonnara di Stintino.

«Il suo esempio – ha detto il primo cittadino - dimostra che ogni cittadino può contribuire alla crescita della comunità con il proprio lavoro e con il proprio disinteressato impegno sociale».

