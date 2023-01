A Sassari apre il Punto Salute di Comunità, nel cuore del centro storico, in via Casaggia 10 (ex Infermeria San Pietro). Al suo interno opera una equipe composta da un infermiere di famiglia e di comunità e da un assistente sociale, che avranno il compito di cogliere le esigenze degli utenti e arrivare a una presa in carico che prevenga e limiti i rischi legati a salute e condizioni di solitudine e isolamento.

È operativo da questa mattina e ha avuto come primo paziente Domenico, sassarese di 83 anni, in attesa di un intervento oculistico. Si è presentato alle nove in punto. Le due infermiere di famiglia e comunità della Asl di Sassari, Loredana e Sandra, lo hanno ascoltato, registrato i suoi dati, misurato la pressione. Saranno loro a ricontattarlo nei prossimi giorni per dare una risposta alle sue domande. L’obiettivo è favorire, attraverso l’informazione e l’orientamento, l’accesso appropriato e tempestivo dei cittadini più fragili (anziani e persone con disabilità) ai servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e alle prestazioni erogate.

Il Punto Salute sarà un luogo in cui il cittadino potrà ricevere indicazioni su come e dove poter usufruire delle prestazioni sanitarie e sociali (terapie, visite mediche e specialistiche), ma soprattutto sarà un punto di ascolto attivo e di orientamento verso approcci di promozione della salute e sani stili di vita. Infermieri e assistenti sociali lavoreranno per intercettare precocemente le situazioni di fragilità in condizioni di solitudine e isolamento, per supportare le persone di età superiore ai 65 anni con patologie croniche (come diabete, cardiopatia, malattie respiratorie croniche, ipertensione) attraverso il coinvolgimento nei percorsi di medicina di iniziativa, in collaborazione con il medico di medicina generale, per una presa in carico globale al fine di mantenere la popolazione di riferimento in condizioni di buona salute, rispondendo ai bisogni del singolo cittadino e della comunità in termini sia di prevenzione sia di gestione della patologia.

Il servizio sarà operativo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30: le attività verranno programmate ma l’infermiere di comunità presidierà il Punto di salute dal lunedì al venerdì. L’intervento è realizzato con risorse del POR FESR 2014 – 2020 e POR FSE 2014 – 2020 della Regione Sardegna – Programma ITI Sassari Storica – Investimenti Territoriali Integrati e nasce dalla collaborazione tra il Settore Politiche sociali del Comune e la Asl di Sassari.

«Negli intenti della Asl e dell’amministrazione comunale, il Punto Salute di Comunità vorrebbe porsi come un punto di riferimento per la popolazione fragile che risiede nel centro storico della città, vuol esser uno snodo strategico operativo per la tutela del benessere dei cittadini, sperimentando innovativi modelli assistenziali in grado di mettere in contatto diversi professionisti e diversi livelli assistenziali», precisa il direttore generale della Asl sassarese, Flavio Sensi.

