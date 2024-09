Al via anche per il 2025 il programma di interventi dei cittadini attivi di Alghero.

Mossi dal desiderio di contribuire a rendere più bello e accogliente il loro quartiere (e anche dall'opportunità di risparmiare sul pagamento dei tributi comunali), decine di residenti con la pettorina gialla si prenderanno cura di aree verdi, parchi, sentieri e strade, con semplici interventi di riqualificazione urbana.

La giunta del sindaco Raimondo Cacciotto ha appena confermato la misura: ad ogni cittadino attivo verrà ridotto fino al 50 per cento il tributo della Tari (tassa sui rifiuti), con la possibilità di ottenere l'esenzione totale in caso di progetti di arredo urbano mediante riuso e riciclo (per un massimo di dieci progetti).

© Riproduzione riservata