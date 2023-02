Focus sui lavori della nuova circonvallazione.

La commissione consiliare Lavori Pubblici, presieduta da Monica Pulina, capogruppo di Fratelli d’Italia, si è riunita oggi per fare il punto sullo stato di attuazione dei lavori della circonvallazione di Alghero.

Un’opera da dieci milioni e mezzo di euro attesa da anni e fortemente voluta dall’attuale maggioranza, il cui completamento contribuirà notevolmente a migliorare la qualità del traffico urbano. I lavori erano partiti nel 2020 con lo spostamento di decine di alberi di ulivo che insistevano nel tracciato e persino di un cementificio.

È stato l'ingegnere Balzano, dirigente dei Lavori Pubblici, a illustrare lo stato attuale dei lavori, arrivati al 30 per cento. L’impresa ha maturato quattro stati di avanzamento, per un totale di euro 1.799.477,55, mentre la data di ultimazione dei lavori è, attualmente fissata, salvo imprevisti, per il 30 aprile 2024.

«Ci si augura – commenta la presidente Monica Pulina – che le tempistiche vengano rispettate e i lavori conclusi entro aprile 2024, consentendo così il completamento di un’opera strategica per Alghero, indispensabile per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei nostri ospiti. Un importante passo in avanti per una città sempre più a misura d’uomo».

Il Pd, con il consigliere Mimmo Pirisi, ha chiesto un sopralluogo per verificare la situazione. L’ultima visita della commissione, infatti, risale al settembre 2021.

© Riproduzione riservata