A quasi 10 anni dalle prime segnalazioni, si conclude con una condanna il processo a carico dei titolari del Circo Martin, accusati di maltrattamento sugli animali. La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, oggi ha confermato tutti i punti della sentenza di primo grado. Entrambi gli imputati dovranno scontare 4 mesi di reclusione e pagare le spese processuali.

«Oggi si chiude in appello finalmente un processo storico per la LAV e per tutti gli animali ancora costretti e sfruttati nei circhi. Una vittoria anche simbolica che dopo 10 anni portiamo a casa», ha dichiarato Eleonora Panella, responsabile area esotici LAV. Lo scorso anno gli imputati erano già stati condannati dal Tribunale di Tempio Pausania.

I fatti risalgono all’estate del 2014 quando – a seguito di alcuni sopralluoghi e di una denuncia della LAV – sono stati posti sotto sequestro tutti gli animali detenuti nel Circo Martin di Eusanio Martino e Adam Caroli, attendato ad Arzachena (Olbia-Tempio), in Costa Smeralda. Era la prima volta in Italia che la Magistratura disponeva il sequestro di tutti gli animali di un circo, poi affidati alla Lav. «Questi animali, che per anni hanno vissuto sottoposti a esercizi innaturali, da alcuni anni possono finalmente godersi la loro meritata pensione nel nostro centro di Semproniano nel grossetano», ha aggiunto Panella di Lav.

