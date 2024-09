Si intitola "La prevenzione non va in vacanza" l'ormai consueto progetto estivo lanciato dall’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti della Sezione territoriale di Sassari (Uici), per promuovere l’attenzione alla cura dei propri occhi. Dopo gli appuntamenti che si sono già svolti nei comuni di Alà dei Sardi, Arzachena, Golfo Aranci e Tempio Pausania, l'iniziativa si sposterà a Porto Torres il prossimo 6 settembre.

Appuntamento dalle 9 e 30 alle 13 in piazza Eroi dell'Onda per la campagna di screening effettuato dagli oculisti presenti sull'ambulatorio mobile oftalmico (AMO), un vero e proprio studio oculistico mobile. I destinatari dello screening sono cittadini dai 30 anni in su: è possibile prenotarsi contattando i numeri 079233711 e 3713169049 dalle ore 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.

La campagna ha lo scopo di sollecitare l’attenzione alla cura dei propri occhi anche durante le vacanze, pertanto sarà incentrata sui temi prevalenti della prevenzione oftalmica nel periodo estivo, quali per esempio, la protezione dai raggi solari dannosi. Si tratta di un’iniziativa di prevenzione promossa e finanziata da IAPB Italia, organizzata e attuata da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Sassari.

