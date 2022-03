Potrebbe configurarsi l’ipotesi di reato di omicidio stradale nei confronti della donna che ieri ha travolto il ciclista Adriano Testone, sulla statale 200, lungo la strada che collega Sassari a Sennori.

Secondo una prima ricostruzione degli uomini della polizia stradale di Sassari, Franca Pintus, 40enne residente a Sennori, forse per una distrazione, mentre si dirigeva a bordo di una Clio Renault verso Sennori, appena dopo lo svincolo per Sorso, ha invaso la corsia opposta ed ha investito il ciclista di 47 anni che procedeva nella salita in direzione Sassari.

L’uomo è morto sul colpo: a seguito del forte impatto, è stato sbalzato oltre la siepe finendo sul terreno di un uliveto. E nonostante l’abbigliamento tecnico e il casco, l’urto violento non gli ha lasciato scampo. Troppo gravi le lesioni interne.

La donna non si è accorta di nulla, ha detto di aver sentito solo un botto. Sotto choc è stata accompagnata al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Ha riportato soltanto alcune escoriazioni.

La salma di Adriano Testone si trova ancora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

La Procura ha avviato un’inchiesta per stabilire le eventuali responsabilità. La conducente della Clio, in seguito all’incidente, era risultata negativa al test per alcol e droga.

© Riproduzione riservata