«Entro la prossima settimana il viadotto di S'Adde sarà riaperto al traffico».

Lo dice il commissario straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, a 24 ore dalla chiusura del ponte che unisce Macomer, col resto del Marghine e con Nuoro, quale prolungamento della statale 129. Il ponte è stato chiuso d'urgenza ieri sera dopo un incidente e l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno rilevato il danneggiamento dei giunti di scorrimento, che dovevano essere sostituiti ormai da qualche anno.

Resta però la situazione di disagio, soprattutto per centinaia di persone che quotidianamente si devono spostare in auto o in pullman, come centinaia di studenti e i bambini di Birori e Bortigali, che per frequentare la scuola devono per forza passare su quel tratto di strada. Oltre al malcontento c'è anche la polemica, con i sindaci di Birori e Bortigali, Silvia Cadeddu e Francesco Caggiari, che lamentano di non essere stati informati tempestivamente su quanto stava accadendo, definendo il mancato avviso uno sgarbo istituzionale.

Fino a nuove disposizioni della Provincia, il traffico per chi a Macomer arriva da Nuoro, quindi da Bolotana, Lei, Silanus, Bortigali e Birori e viceversa, è deviato sulla 131, per entrare e uscire dal bivio di Borore, nella zona di Tossilo, oppure nell’incrocio a raso di Monte Muradu, a nord del capoluogo del Marghine.

© Riproduzione riservata