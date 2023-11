Anche il comune di Chiaramonti, centro dell'Anglona, si è voluto unire alla giornata contro la violenza sulle donne e lo ha fatto con l'installazione di una panchina rossa.

«Questo atto non è solo una commemorazione - questo il messaggio lanciato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Pinna -, ma una dichiarazione di principi basati su empatia, cura e rispetto. L’iniziativa sottolinea la necessità di una lotta quotidiana e condivisa contro la violenza di genere».

«L’impegno del Comune di Chiaramonti non è solo un tributo alle vittime, ma anche un richiamo all’azione per ogni cittadino - proseguono gli amministratori -. Le panchine rosse non sono solo un memoriale, ma anche un invito a tutti a rifiutare l’indifferenza e a promuovere attivamente il cambiamento. Insieme, l’Amministrazione Comunale e la comunità di Chiaramonti si impegnano a diffondere un messaggio di forza, memoria e speranza. Uniamo le nostre voci per dire no alla violenza, ogni giorno, in ogni nostro gesto».

