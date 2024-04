Lutto a Chiaramonti per la prematura scomparsa di un ragazzo di 22 anni. Marco Spanu è morto all’improvviso ieri sera, martedì 23 aprile, intorno alle 20.30.

Ha avvertito un malore mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Un forte dolore al petto e in pochi attimi il decesso. A niente sono serviti i soccorsi. Il corpo del giovane, molto conosciuto in paese, è stato trasferito all’Istituto di Medicina legale di Sassari dove, nei prossimi giorni, verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause della morte.

La notizia ha sconvolto la comunità di Chiaramonti. Annullate le celebrazioni civili del 25 Aprile, il sindaco Luigi Pinna ha consentito soltanto la cerimonia religiosa. «Un momento di grande dolore. Solo silenzio e rispetto», sono le parole del primo cittadino.

«Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a conoscerci, eravamo così entusiasti di venire a Chiaramonti sabato 4 maggio per la vostra festa, quella che tu stavi organizzando e quella alla quale ci avevi invitato come “Gruppo”», è scritto sulla pagina di “A Bratzos Tentos”, il gruppo musicale della tradizione sarda.

Niente celebrazioni nemmeno per l11 maggio, come annunciato dal comitato Santa Giusta 2024, «profondamente addolorato per la prematura scomparsa di Marco e vicino alla famiglia in questo momento di dolore. Per questo motivo i festeggiamenti civili previsti per l'11 maggio saranno rimandati a data da destinarsi».

