Altro importante risultato portato a casa dall'amministrazione comunale di Chiaramonti, paese dell'Anglona, guidata dal sindaco Luigi Pinna.

Attraverso risorse ordinarie di bilancio del Ministero della Cultura, il comune ha beneficiato di oltre 149mila euro da destinare alla necropoli di Su Murrone.

La somma sarà divisa in tre annualità: 92.740 euro nel 2024, 27.370 euro nel 2025 e 29.050 euro nel 2026.

Inoltre 120mila euro saranno destinati ai progetti già approvati per la valorizzazione e l’accessibilità del sito.

«Un ringraziamento speciale va al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per il loro sostegno e la collaborazione nel rendere possibile questo progetto - dichiarano gli amministratori -. Questi finanziamenti ci permetteranno di migliorare significativamente l’infrastruttura locale e di valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio culturale, rendendo la necropoli di Su Murrone un sito ancora più accogliente e accessibile per tutti».

