La Giunta comunale di Cheremule guidata dal sindaco Salvatore Masia ha dato il via libera al progetto esecutivo per la sistemazione delle strade rurali per un importo di 350mila euro.

«Questa Amministrazione Comunale - si legge nella delibera - ha, da tempo, riscontrato la necessità di dover intervenire lungo la viabilità rurale del territorio comunale attraverso un serio intervento di manutenzione delle strade esistenti, col fine di interrompere il costante e inesorabile fenomeno di deterioramento da usura che, se non arrestato in tempo, implicherebbe interventi ancor più radicali ed esosi per il rifacimento totale delle superfici carrabili, oltre a implicare intrinseche situazioni di pericolo per presenza di sempre più evidenti deformazioni delle carreggiate stradali».

Le strade interessate saranno quelle di "Bosinu", "Tennero", "Mesu e s'ena", "Santu Salvatore", "Funtana s'ainalzu", "Coa de jaga", "Montiju", "Monte Cuccuruddu", "Campu Giavesu" e "Coronzu".

© Riproduzione riservata