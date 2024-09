Cantieri aperti nel porto turistico di Castelsardo. Ieri mattina sono cominciati i lavori che prevedono il rifacimento del muro di contenimento in calcestruzzo armato, posizionato lungo la strada di accesso al porto turistico che presenta numerose porzioni ammalorate, caratterizzate dall’espulsione del copri ferro e da evidenti fenomeni di corrosione ed ossidazione delle barre di armatura in acciaio.

Si provvederà anche al rifacimento della pavimentazione industriale in cemento armato della strada interna del porto, che si sviluppa, a partire dalla banchina di levante, lungo tuttte le strutture dei servizi connessi al porto. Interventi anche sulla illuminazione.

Nei prossimi giorni inizieranno anche i lavori per la sostituzione del ponte pedonale sul canale di collegamento con il Rio Frigiano. La struttura, realizzata nel 2006-07 in legno lamellare si presenta decisamente degradata. In questo modo si procede all’efficientamento del porto turistico con un progetto di recupero pari a circa 200mila euro.

