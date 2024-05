Al via i lavori per gli interventi infrastrutturali che porteranno nelle case dei cittadini di Castelsardo connessioni ultrabroadband.

Il progetto rientra nel piano Italia 1 Giga, che prevede, entro il 2026, collegamenti in fibra ottica per tutti, con una velocità di connessione di almeno 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload, finanziata per il 70 per cento attraverso i fondi del Pnrr (30% investimenti gruppo Tim).

Le opere sono realizzate dal raggruppamento composto da Tim e FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo di Telecomunicazioni italiano, che si è aggiudicato, tra gli altri operatori del settore, il lotto messo a bando da Infratel Italia per la Sardegna, riguardante tutti i 377 comuni dell’Isola.

«Un altro obbiettivo raggiunto per la nostra amministrazione che ha sempre fatto della tecnologia e del servizio al cittadino uno dei punti cardine del suo programma - afferma il sindaco Antonio Maria Capula – un progetto che porterà maggiore facilità nelle comunicazioni e nelle connessioni per i nostri cittadini a cui chiedo, sin d'ora, comprensione e pazienza per gli eventuali disagi che deriveranno dell'esecuzione dei lavori, fino al completo ripristino delle strade».

Grazie a questo intervento pubblico-privato, senza alcun onere economico per la municipalità e fiscale per i cittadini, si accelera lo sviluppo delle infrastrutture digitali a Castelsardo e si porta il territorio al centro dei processi di innovazione. Il territorio comunale, infatti, sarà presto dotato di una rete moderna, che consentirà di usufruire di una connessione estremamente veloce e sicura, attraverso la quale i cittadini e le aziende potranno accedere a servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani.

