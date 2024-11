La Regione Sardegna ha finanziato l’intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale di Castelsardo, con risorse pari a 1 milione di euro. Il progetto, approvato con delibera di giunta del 14 ottobre scorso, riguarda l’intero complesso sportivo di via Sedini, una struttura comunale che comprende i campi polivalenti di tennis e basket. Il piano, primo in graduatoria regionale, prevede diversi interventi di messa in sicurezza della struttura e degli impianti, opere di efficientamento energetico, sostituzione dei proiettori dei campi da gioco, realizzazione di un campo sintetico per l’attività sportiva dei bambini nel campo comunale, rifacimento del campo da basket e di un campo da tennis ed altri interventi per la realizzazione di percorsi pedonali sicuri e la valorizzazione degli spazi comuni.

Soddisfatte la sindaca di Castelsardo Maria Lucia Tirotto e l’assessora allo Sport, Grazia Lorenzoni: «Questo importante risultato dimostra l’attenzione rivolta da questa amministrazione comunale alla valorizzazione degli spazi sportivi e di tutto l’ambito dello sport, che svolge una funzione socio-educativa a favore di tutte le fasce di età e, in particolare di giovani, e recepisce le istanze provenienti dalle diverse realtà cittadine che appartengono al mondo dello sport». La procedura per la richiesta di finanzamento dell’intervento era stata seguita anche dall’assessorato ai Lavori Pubblici, Christian Speziga.

«Da 24 giugno lavoriamo per primeggiare in tutti bandi regionali e nazionali e questo è il primo bando della neo amministrazione che l’assessorato ai Lavori Pubblici si è aggiudicato» ha proseguito la sindaca Tirotto. «Stiamo partecipando ad altri importanti bandi che riguardano, oltre al mio assessorato, anche l’Ambiente, i Beni archeologici e le strade rurali», ha aggiunto Christian Speziga.

