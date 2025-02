Anche la città di Castelsardo aderisce all 21esima edizione di “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa dal ministero della Cultura. Come il Colosseo a Roma, l'Accademia della Galleria di Firenze, per la sostenibilità ambientale e risparmio delle risorse, così le luci esterne del Castello dei Doria, simbolo della città di Castelsardo e piazza Nuova, piazza del Novecentenario rimarranno spente. La riduzione dei consumi energetici contribuisce anche a una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2), contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

La giornata mira a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di e la diffusione di stili di vita sostenibili. «Non accendere le luci di edifici ,e luoghi di rilevanza pubblica vuole essere un invito a tutti noi ad accendere la nostra attenzione sulla sostenibilità”, spiega l’assessore all’Ambiente Christian Speziga. Come amministrazione, ma anche come singoli cittadinie e cittadini, siamo chiamati riflettere sui nostri stili di vita e sui nostri consumi».

