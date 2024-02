Uno sfregio è comparso sul muro antico che costeggia la porta di accesso del centro storico della città di Castelsardo.

Una mano anonima ha dipinto la scritta “Castello” e tracciato una freccia per “segnalare” il maniero che si affaccia sul Golfo dell’Asinara.

Un atto vandalico a cui l’amministrazione comunale ha posto subito rimedio. Infatti, la scritta comparsa pochi giorni fa sul muro in pietra di via Nazionale, opera di vandali per ora ancora ignoti, è stata rimossa.

L'intervento tempestivo ad opera della ditta Deaddis, incaricata dal Comune, ha permesso di ripristinare lo status quo in una delle strade porta d'accesso al centro cittadino, un luogo di particolare pregio da cui spunta il castello fondato nel XIII secolo dalla nobile famiglia genovese Doria come “Castel Genovese” o “Castrum Januae” con grande importanza strategica. Per gli abitanti di Castelsardo il simbolo della città, una struttura che gode di grande rispetto. Il gesto di alcuni balordi ha sorpreso e indignato i residenti.

