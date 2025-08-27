Restano gravi le condizioni del ragazzo romano di 14 anni, rimasto coinvolto, lunedì, in un incidente stradale sulla provinciale per Castelsardo.

Insieme al padre si trovava a bordo di una Cupra guidata da amico di famiglia, 66enne di Terni, quando l'auto si è scontrata frontalmente con una Dacia Legacy.

L'impatto violento vicino al bivio per Lu Bagnu. Quattro le persone rimaste ferite. Il ragazzo era stato trasferito all'ospedale civile di Sassari con l'elisoccorso. Le sue condizioni si erano aggravate in tarda serata, pertanto i medici lo avevano sottoposto a intervento chirurgico e poi trasferito nel reparto di rianimazione.

La prognosi resta riservata. Anche il conducente della Dacia Legacy, un 63enne di Castelsardo, era stato operato. Gli altri tre feriti erano stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a bordo dell'ambulanza. Sulla dinamica dell'incidente a trovare una risposta saranno i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Valledoria e dei colleghi della stazione di Sedini.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Valledoria e la polizia locale per regolare il traffico rimasto bloccato per oltre un'ora.

