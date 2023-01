Scadranno il 10 febbraio alle 14 le domande per i progetti del Servizio civile promossi dal comune di Castelsardo e che vedranno impegnati sei volontari tra i 18 e i 28 anni.

Due saranno per l'educazione e la promozione del turismo sostenibile e sociale e sportelli informazione: gestione del punto di informazione turistica del Comune, supporto nella gestione delle attività turistiche del territorio; quattro ragazzi, invece, per animazione di comunità (realizzazione di attività di animazione per minori in Ludoteca, realizzazione e promozione di attività ricreative per giovani e anziani presso il Centro Aggregativo Sociale). La durata è di dodici mesi.

«Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è di 444,30 euro - sottolineano gli amministratori -. Il servizio civile significa impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio. È un anno dedicato al servizio della comunità e contestualmente alla formazione personale e alla crescita individuale. È anche un'opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro».

