È scaduta dal 27 novembre la convenzione tra il Comune di Castelsardo e il Comune di Santa Teresa Gallura che garantiva che un professionista, in convenzione con entrambi gli enti, esaminasse le pratiche edilizie, velocizzando l'iter per l'approvazione delle stesse.

Lo stesso Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari, sollecitava da anni i vari Comuni perché si avvalessero dell'opportunità, offerta dalla legge, di avvalersi del delegato paesaggista per dare risposte in tempi certi, snellire il lavoro degli uffici centrali e garantire, al contempo una migliore tutela del territorio.

«La nostra amministrazione appena insediata aveva recepito questa problematica - sottolinea l'ex sindaco di Castelsardo, Antonio Maria Capula - avanzata, in primis, dagli uffici regionali ma anche dai tecnici, dagli imprenditori e soprattutto dai cittadini che avevano necessità di risposte veloci anche per poter usufruire di agevolazioni fiscali».

Dal 30 luglio 2021 è stato quindi attivato il servizio, in gestione associata, con un esborso di 3.500 euro annui per le casse comunali.

Da fine novembre, però, questa figura manca e – evidenzia l’opposizione – «i disagi per tecnici e cittadini iniziano ad essere tangibili mentre l'amministrazione non ha ancora provveduto né alla nomina del tecnico, già in forze agli uffici comunali, né a rinnovare, eventualmente, la convenzione con altro Comune». La stessa opposizione ha presentato una mozione da discutere nel prossimo consiglio comunale «per impegnare il sindaco e l'amministrazione affinché, in tempi brevi, si attivino le procedure per restituire alla città l’importante figura del Delegato Paesaggista che garantisce maggiore efficienza amministrativa e accelerazione dei tempi di ottenimento dei dei titoli abilitativi».

© Riproduzione riservata