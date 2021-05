Era stato portato fino alla riva dal mare, spinto dal vento e dalle mareggiate durante la stagione invernale: un enorme e pesantissimo tubo di plastica è stato rimosso dalla piccola spiaggia della Pedraladda sul litorale di Castelsardo. Rappresentava un pericolo per i bagnanti, in particolare per i bambini. Questa mattina sono entrati in azione il Corpo volontari soccorso marittimo che mediante l’ausilio della società Sirbone noleggio gommoni Gecas ed Econova, l’azienda incaricata alla raccolta dei rifiuti urbani, lo hanno trascinato via dall’arenile e dopo averlo messo in sicurezza è stato trainato fino al porto per il necessario e corretto smaltimento. L’enorme tubo, lungo oltre 20 metri, è stato tagliato per ridurlo in diverse parti e renderne il trasporto più agevole prima di trasferirlo nel sito di discarica autorizzato. “Per noi è stata un’altra giornata di Plastic Free – ha detto il vicesindaco e assessore alle Politiche ambientali, Roberto Fiori - . Non eravamo riusciti a rimuoverlo la settimana scorsa quando era in atto l’iniziativa ecologica di pulizia delle spiagge, in quanto troppo pesante, pertanto siamo dovuti ricorrere a personale specializzato”. Un lavoro di squadra molto delicato che ha richiesto alcune ore di intervento, un’operazione portata avanti senza problemi e con le dovute cautele, attività che si è conclusa in mattinata con la soddisfazione dell’amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata