A Castelsardo in pieno svolgimento l'attività turistica. Appena avviati i servizi legati alla balneazione nelle spiagge del Sacro Cuore - Ampurias e Madonnina - Stella Maris, dove è stata anche issata dal sindaco Antonio Capula e dall’assessore alle Politiche Ambientali Roberto Fiori la Bandiera Blu 2021, un riconoscimento internazionale conferito dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale), assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio e dei litorali.

"Quest’anno, per il servizio alla balneazione, va sottolineato l’importante sforzo economico compiuto dall'Amministrazione comunale, quasi raddoppiato rispetto agli anni precedenti - puntualizza l’assessore Fiori – Il tutto per migliorare il servizio e tutelare maggiormente i lavoratori, remunerati secondo il contratto nazionale previsto per la categoria. I bagnini addetti al servizio di salvamento saranno presenti in spiaggia tutti i giorni, dalle 9 alle 19. Il conferimento della Bandiera Blu - conclude - è stato sicuramente uno stimolo per implementare i nostri servizi".



© Riproduzione riservata