“La salvaguardia della pesca in Sardegna”, questo il titolo dell’incontro in programma domani, sabato 14 ottobre alle ore 10, presso piazza Novecento a Castelsardo. Acli Terra Sardegna e Acli Terra Sassari, incontrano i pescatori sardi sul tema della tutela della pesca, compresa tutta la filiera ittica, uno dei settori in crisi.

L’obiettivo è programmare azioni ed iniziative ad ampio raggio. Una delle proposte cardine indispensabile è quella di includere il mestiere di pescatore nella categoria dei lavori usuranti, oltre a riconoscere gli operatori della pesca veri custodi dell’ambiente varando una notmativa apposita.

Per le specie ittiche aliene, come granchio blu e altra varietà di pescato è stata elaborata una proposta per favorirne la conoscenza dell’uso in cucina, con corsi di formazione nell’offerta gastronomica domestica e nella ristorazione.

All’incontro interverranno, tra gli altri, Gianni Ruiu presidente provicnaile Acli Terra Sassari, il sindaco di Castelsardo Antonio Capula, Salvatore Sanna e Mauro Carta, presidente provinciale e regionale delle Acli, Gianni Pintus presidente provinciale Sassari Agci e Silvio Lai presidente regionale Acli Terra. Sarà presente anche Edoardo Bianco, vicepresidente Consorzio pescatori Golfo dell'Asinara e la presidente nazionale Acli Terra, Nicoletta Tavoletta.

