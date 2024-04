Lavori al via per la realizzazione della rotatoria in via Sedini, all’ingresso della città di Castelsardo, a seguito dell’aggiudicazione del bando della Regione, del 2022 sulle “Opere di interesse regionale. Riqualificazione centri urbani”. La città dei Doria si è classificata al settimo posto, su 252 comuni che hanno presentato richiesta. Solo 90 sono stati finanziati. È stato richiesto, ed ottenuto, il massimo concedibile, per un importo di 300mila euro a cui sono stati aggiunti 230mila euro di cofinanziamento comunale. Il progetto è stato approvato mediante delibera di giunta.

Sorgerà un’isola centrale, con un diametro interno di 13 metri e uno esterno di 29 metri, con banchine esterne da 50 cm, intorno alle quali verranno realizzati i marciapiedi e, nel tratto verso nord, in cui il terreno cambia quota, verrà realizzato un muro di contenimento in cemento armato, alto circa due metri che servirà anche per la sistemazione di un guardrail in acciaio-legno. I tratti esistenti, prima e dopo la rotatoria, verranno manutenuti e leggermente ridefiniti garantendo una sede stradale con una larghezza comprensiva, delle banchine, di 7,50 metri; verrà ridefinita anche tutta la segnaletica e i passaggi pedonali. Si prevede inoltre la sistemazione della zona che prospetta il cimitero, mediante la realizzazione di un’area pedonale sul lato ovest dello stesso, delimitata verso nord dall’area verde esistente, che verrà ingrandita. Davanti al cimitero verranno previsti alcuni stalli per i mezzi di servizio e la definizione di alcuni stalli per disabili, rendendo praticamente pedonabile l’intera area, vista la quantità significativa di parcheggi esistenti a nord della strada.

«Con la realizzazione della rotatoria in via Sedini – sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula - rendiamo decoroso e sicuro, sia per i cittadini che per gli ospiti, uno degli ingressi alla nostra città. La zona interessata dal progetto è infatti uno snodo importante per il traffico automobilistico in ingresso e uscita dal centro urbano».

