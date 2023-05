Altra importante vetrina promozionale per Castelsardo: una squadra di dieci influencer di rilievo nazionale, tra cui Elena Sofia Picone, Folz.aa, Luciano Spinelli (oltre 7milioni di follower), Cleotoms, Travel Mati, Jacqueline Zanetti, Matt Pelusi, Giulia Torelli, Rachele Santoro e diversi altri, sono approdati nell'antico borgo dei Doria per far conoscere ai loro milioni di followers la città, in occasione della realizzazione dello spot promozionale legato al lancio del film Disney “La Sirenetta”.

Il tour, promosso in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, ha l’obiettivo di far conoscere Castelsardo, anche e soprattutto a un pubblico giovane, utilizzando i canali tematici che gli stessi usano abitualmente.

Ciascuno di loro pubblicherà, in tempo reale, post, foto, video, stories e reels del loro tour castellanese, con hashtag che richiamano il film e Castelsardo.

«Continua quindi l’ampio progetto di promozione turistica della nostra città, questa volta grazie alla Fondazione Sardegna Film Commission, una bella vetrina per Castelsardo, una promozione senza eguali per l’avvio della stagione turistica e non solo», fanno sapere gli amministratori.

