Importante opportunità per gli operatori economici di Castelsardo, che grazie al Parco Nazionale Asinara avranno l’opportunità di certificarsi con la CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile).

Il percorso è rivolto alle aziende dell’ospitalità e dell’accoglienza, alle imprese che erogano servizi di fruizione, conoscenza e visita del Parco nonché agli operatori turistici che offrono servizi di promozione del territorio.

La CETS rafforza infatti la credibilità di un’azienda operante in un’area protetta e produce vantaggi: migliorando l’offerta turistica, incrementando le prenotazioni, riducendo i costi operativi attraverso un uso sostenibile delle risorse. Con il riconoscimento dell’azienda a livello europeo e lo sviluppo di nuove opportunità commerciali.

La modulistica per aderire al percorso CETS è disponibile facendo richiesta via pec (enteparcoasinara@pec.it) e sul sito istituzionale dell’Ente (www.parcoasinara.org/it).

In questo modo anche gli operatori di Castelsardo hanno l’opportunità di entrare ufficialmente all’interno della rete di eccellenze Europarc Cets: 37 Paesi in rappresentanza delle più importanti aree protette e siti naturali d’Europa.

