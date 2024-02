Lavori di riqualificazione ed efficientamento idrico delle strutture sportive di Castelsardo, con un nuovo collegamento all'impianto di distribuzione dell'acqua grezza in fase di realizzazione al campo sportivo comunale di via Sedini.

L'obiettivo è quello di sostituire l'utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione dell’area di gioco e ottenere un consistente risparmio economico. Attualmente il campo di calcio viene irrigato con acqua di rete, prelevata dall'acquedotto gestito dalla società Abbanoa. Questo comporta il pagamento di bollette con importi elevati: solo nel 2023 per esempio, le spese sono state pari a circa 30mila euro.

La realizzazione del nuovo collegamento ora si concretizza. Questi lavori serviranno per contenere gli alti costi di gestione della struttura e continuare a non far pagare alle società sportive, così come avveniva fino a poco tempo fa, una tariffa d'utilizzo della struttura che poteva arrivare fino a 1 euro l’ora per il campo di via Sedini.

