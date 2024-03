Circumnavigare la Sardegna in kayak, la sfida personale nata dall’idea di Carlo Coni partito da Cagliari per un viaggio attorno all’Isola, segnando percorsi e marcando spiagge. Nei prossimi giorni farà tappa a Castelsardo, il progetto “Tutti nella stessa barca”, con la circumnavigazione in solitaria della Sardegna in kayak con amici e volontari coinvolti in attività di pulizia delle spiagge, unendo la navigazione in canoa alla rimozione di plastiche e rifiuti abbandonati.

All’iniziativa ha aderito anche il Comune di Stintino, che con Castelsardo rappresentano due località della Sardegna settentrionale, così diverse ma accomunate da una forte vocazione turistica. La città dei Doria, con le imponenti mura e tante torri viene considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Arroccato su una collina si distingue per il castello che si affaccia sul mare. Oltre alle bellezze del centro storico, si distingue per la sua tradizione e l’artigianato. Il mare è protagonista indiscusso anche a Stintino che, affacciato sull’Asinara, offre ai suoi ospiti uno splendido litorale, dalle Saline, una spiaggia lunga e selvaggia, con dune e vegetazione mediterranea a La Pelosa, con le sue acque basse e turchesi, riconosciuta come una delle perle più belle dell’intera isola.

