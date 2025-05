Un dipendente del Comune di Sassari finalista alle Olimpiadi Syllabus che si sono svolte oggi al Palazzo dei Congressi di Roma Eur.

Francesco Demontis, 56 anni, funzionario del settore Politiche della Casa, è stato l’unico selezionato di tutta la Sardegna a partecipare alla competizione indetta nel corso della manifestazione Forum PA organizzata dal ministero della Funzione Pubblica. 6286 le persone iscritte mentre 3336 hanno sostenuto il test di qualificazione, ma soltanto 12 hanno raggiunto l’ultimo gradino da tutta Italia, e tra questi proprio Demontis.

Le “Olimpiadi Syllabus”, iniziativa nata all’interno del Pnrr grazie al Dipartimento della Funzione pubblica, hanno l’obiettivo di rafforzare le competenze dei dipendenti pubblici e, come si riporta sul sito specifico, vogliono «valorizzarne il ruolo all’interno di un’amministrazione moderna, digitale ed efficiente». Oltre al requisito di essere dipendenti pubblici, e abilitati e registrati sulla piattaforma Syllabus, dedicata a fornire contenuti formativi di alta qualità al personale della PA, la partecipazione è vincolata all’aver completato percorsi formativi su temi primari per il futuro della Pubblica amministrazione: dalle competenze digitali alla cybersicurezza, dalla sostenibilità alla conoscenza del nuovo codice dei contratti pubblici.

A “benedire” oggi la gara il ministro per la Pubblica Formazione Michele Zangrillo, presente insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, mettendo così l’accento sulla necessità di incentivare la formazione e la valorizzazione del capitale umano nella Pubblica amministrazione.

Francesco Demontis è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode, ha ottenuto due master in Contrattualistica pubblica, e in Comune a Sassari ha ricoperto in precedenza il ruolo di Responsabile del Servizio Amministrativo presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Patrimonio Comunale. Proprio in ambito formativo, e relativamente alla piattaforma Syllabus, ha seguito diversi corsi su temi che, di fatto, rappresentano il presente e il futuro della pubblica amministrazione, in particolare su cybersicurezza, trasformazione digitale e intelligenza artificiale.

© Riproduzione riservata