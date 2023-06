La spiaggia La Marina di Castelsardo diventa esempio di efficienza e accoglienza dei bagnanti e delle persone con disabilità. Continua, infatti, l’ampliamento dei servizi legati alla balneazione nello splendido arenile.

Dopo la fornitura della macchina pulisci spiagge e l’installazione delle docce, posizionata oggi una pedana Mobi-Mat che funge da camminamento, riavvolgibile e amovibile per facilitare il passaggio di passeggini, pedoni e carrozzine, su una superficie piana e senza dislivelli, e una nuova sedia job per consentire la balneazione alle persone disabili o con difficoltà motorie che in questa maniera possono accedere direttamente alla battigia. Il camminamento è realizzato in plastica rigenerata ottenuta dal riciclaggio dei rifiuti domestici, non si riscalda al sole diventando molto confortevole per chi cammina a piedi nudi e resiste al passaggio di quad, veicoli di soccorso e macchinari per la pulizia delle spiagge.

È in previsione anche la realizzazione della discesa per disabili con accesso dal lungomare.

