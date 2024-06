Con il ripristino degli intonaci un porticato pitturato, si sono conclusi i lavori di riqualificazione della Piazza del Novecentenario, che hanno comportato: una nuova pavimentazione di quella che doveva essere la fontana, mai entrata praticamente in funzione, coprendo uno spazio, divenuto ormai, visto l’impossibilità di utilizzo, ricettacolo di rifiuti, di pulci, zecche e zanzare, pericoloso per i numerosi bambini che frequentano la piazza e di intralcio durante la realizzazione degli eventi di spettacolo e non, con del cemento architettonico. Il disegno è arricchito da una rosa dei venti con i colori che richiamano la piazza stessa ed il mare.

La realizzazione di un’area fitness nei prati, con attrezzi accessibili a tutti, anche a chi non è abituato a praticare attività fisica, in un luogo dove i cittadini possono ritrovarsi per fare attività fisica, socializzare e stare in salute.

Una vera e propria palestra a cielo aperto nata con lo scopo di arricchire i servizi rivolti anche ai numerosi turisti, che scelgono di passare le vacanze nella città dei Doria: l’installazione di un impianto di irrigazione per i prati; il potenziamento del servizio di pulizia.

