La raccolta di 8 tonnellate di plastiche dure e quattro di materassi altrimenti destinati alla discarica, hanno consentito al Comune Castelsardo di raggiungere nel mese di ottobre, una percentuale di differenziata dell’82,19%, un risultato mai raggiunto in città. Grazie agli accordi perfezionati all’Ecomondo 2023 di Rimini, l'evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, hanno permesso, grazie a tutti i cittadini ed alla società di raccolta Econova, già nei mesi di settembre ed ottobre di raccogliere grandi quantità di plastiche dure e materassi.

Pertanto i numeri raggiunti registrano un 82,19 per cento di raccolta differenziata. Un traguardo realizzato a seguito dell’approvazione in questi anni, del progetto di recupero delle terre da spazzamento stradale, e dopo aver installato il primo eco-compattatore comunale Coripet dell'isola per la raccolta selettiva ed il riciclo di bottiglie in Pet, aver stipulato la convenzione con Biorepack per il riciclo organico degli imballaggi in bio-plastica compostabile conferiti insieme all’umido, Castelsardo ha avviato altre due iniziative utili a valorizzare le frazioni recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata cittadina: la raccolta selettiva delle plastiche dure e quella dei materassi.

Entrambe le raccolte erano destinate fino ad ora, al secco residuo e di conseguenza in discarica. Il nuovo servizio invece consente di raccogliere tali rifiuti in due nuovi contenitori posizionati all’isola ecologica, dove gli operatori effettueranno la selezione trattandosi di rifiuti ingombranti, quindi provenienti dal servizio di raccolta a domicilio o trasportati dagli utenti e da qui inviati a centri di riciclaggio specializzati nel trattamento.

© Riproduzione riservata