Stamattina a Castelsardo al via gli attesi lavori di realizzazione del manto stradale nella strada di collegamento tra la ss 134 e la ss 200, prolungamento via Nino Bixio, la strada che da Lu Pozzu, costeggiando le mura del cimitero, termina in Via Sedini.

Un iter partito da lontano, da una delibera della Giunta Comunale del lontano 30 dicembre 2011, che comportava una spesa di 680mila euro.

Il progetto stesso era stato approvato dagli enti preposti, ma a seguito di un finanziamento di 500mila euro ottenuto dalla Regione nel 2017, per il completamento della strada di cui sopra, i lavori non sono mai stati conclusi.

Ora finalmente la posa del manto stradale.

«Al termine dei lavori - fa sapere l'Amministrazione comunale - si potrà dare il via alla revisione a senso unico della viabilità di Via Cagliari».

Nel frattempo programmate altre opere: in corso la gara d'appalto per la realizzazione di una rotatoria nella zona del cimitero, proprio all’uscita del nuovo prolungamento di Via Bixio. Tutto questo grazie all'aggiudicazione del bando della Regione Sardegna, "Opere di interesse regionale, riqualificazione centri urbani", che ha consentito all'Amministrazione comunale di Castelsardo di ottenere 300mila euro, a cui andranno ad aggiungersi 230mila euro dal bilancio comunale.

© Riproduzione riservata