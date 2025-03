Una città che punta al decoro e all’educazione per il rispetto dell’ambiente. Castelsardo sale sul podio ancora una volta per ricevere il premio Plastic Free 2025.

La consegna del riconoscimento si è tenuta ieri a Napoli. Hanno ricevuto dalla referente regionale Maria Francesca Carone il premio simbolico di una tartaruga, ila sindaca Maria Lucia Tirotto, l'assessore all'Ambiente Christian Speziga e la consigliera comunale Eleonora Vigliaroni.

«Vivere in un mondo senza plastica, probabilmente, al momento non è ancora possibile, ma è possibile intervenire e migliorare in modo sostanziale la riduzione della plastica, gestendo e riciclando in modo pianificato», ha commentato la sindaca Tirotto. «Vogliamo migliorare ulteriormente le attività di salvaguardia dell'ambiente - aggiunge -, con maggiore informazione e sensibilizzazione verso pratiche e stili di vita più virtuosi; pulizia delle aree urbane, contrasto all'abbandono di rifiuti».

Una serie di propositi che si stanno concretizzando con l'impegno in prima persona dell’amministrazione comunale, coinvolgendo in modo diretto i propri uffici, l'azienda Econova Srl che ha in appalto la raccolta dei rifiuti, i cittadini, le marinerie locali, le scuole dell'Istituto comprensivo Eleonora d' Arborea.

«Ringrazio in modo particolare la dirigente e insegnanti, perché il loro ruolo nella scuola svolge una funzione fondamentale nella formazione ed educazione dei ragazzi e può avere un ruolo centrale nel sensibilizzare sulla minaccia rappresentata dall’inquinamento da plastiche e sull’importanza di tutelare l’ambiente», ha affermato l'assessore Christian Speziga.

© Riproduzione riservata