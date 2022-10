A Castelsardo efficientamento energetico anche per la scuola primaria della frazione balneare di Lu Bagnu, che disporrà di un moderno impianto fotovoltaico.

La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo dell'opera, già finanziata con 70mila euro. Per cui a breve cominceranno le procedure della gara d'appalto.

"Continuano i lavori su questi temi, portati avanti da inizio legislatura dalla nostra Amministrazione e finanziati totalmente dal Ministero dello Sviluppo Economico", commenta il sindaco di Castelsardo Antonio Capula.

"Precedentemente, con 210mila euro, avevamo rinnovato l'impianto di illuminazione pubblica, con la sostituzione delle armature al sodio con altre a tipologia Led”, aggiunge il primo cittadino.

"Tutti gli interventi eseguiti ed in itinere - conclude Capula - come la scuola primaria di Lu Bagnu, consentono un notevole risparmio economico per le casse dell'Ente e quindi dei cittadini: sia nella gestione che nel consumo di energia".



